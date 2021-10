Er kann sich an nichts erinnern. «Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, sehe ich ein schwarzes Nichts. Eigentlich weiss ich nur noch, dass ich nichts mehr konnte, als ich wieder aufwachte. Noch nicht einmal sehen.» Severin Thomann, blondes Haar und heller Teint, sitzt an einem Holztisch, ihm gegenüber seine Mutter Pernille. Die Herbstsonne scheint ins Wohnzimmer.