Stark, selbstbestimmt und emanzipiert: So habe ich meine Mutter stets wahrgenommen. Diese Werte hat sie mir auch mit auf den Weg gegeben. In Tat und Wahrheit steckte meine Mutter jedoch in traditionellen Rollenmustern fest, stellte ihre eigenen Bedürfnisse stets hinter die der Familie. Nun ist meine Mutter, inzwischen 58, daran, sich freizustrampeln, steht mit ihrem Mann vor einem Neuanfang. Und ich als Tochter frage mich: Mama, wie konnte es so weit kommen?