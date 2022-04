Zeitlicher Aufwand: 1 bis 3 Stunden pro Woche

Reden

Sich informieren, Kontakte knüpfen, Gehör finden – all das ist für Geflüchtete enorm wichtig. Wer sich also Zeit nimmt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, kann viel bewirken. Mehrere Organisationen bieten lokale Sprachtreffs an, wo Geflüchtete ihre Deutschkenntnisse im lockeren Austausch verbessern können. Im Internet geben Sie am besten Ihren Wohnort und das Stichwort «Sprachtreffs» ein.



Spielen, nähen, Velo fahren

Begegnungen können auch beim Sport oder Handwerken entstehen. Begegnungscafés ermöglichen eine gemeinsame Zeit und bringen Abwechslung in den Alltag der Geflüchteten. Angebote finden Sie etwa in Luzern (hellowelcome.ch) oder in Bern (ziegler-freiwillige.ch/cafe). Im Kanton Zürich bietet friendsonbikes.ch jeden Sonntag Velokurse an, für die Kursleiter gesucht werden.



Im Alltag begleiten

Was ist ein Kanton? Wo entsorge ich Abfall? Und wie läuft das mit der Krankenkasse? Wer Geflüchteten im Alltag helfen will, kann das ein bis zwei Stunden pro Woche für mindestens ein Jahr (etwa via Caritas), sechs (Solinetz Zürich) oder drei Monate (Rotes Kreuz) machen.