Ungefähr 400 Anhänger der Kryonik weltweit haben bisher ihren Körper nach ihrem Ableben einfrieren und bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff aufbewahren lassen. Damit wollen sie dem Tod ein Schnippchen schlagen und so lange ausharren, bis die Wissenschaft Wege gefunden hat, sie wieder zum Leben zu erwecken.



Die grosse Mehrzahl wird in den USA von zwei Non-Profit-Organisationen aufbewahrt. In Europa gibt es bislang noch keine derartige Aufbewahrungsmöglichkeit. Deshalb lassen sich europäische Kryoniker nach ihrem Tod mit dem Flugzeug in die USA transportieren. «Das ist aufwendig und unsicher», sagt Patrick Burgermeister, der bekannteste Kryoniker der Schweiz.



Nun will eine Basler Stiftung Abhilfe schaffen. Sie baut momentan einen unterirdischen Hochsicherheitsraum im Rafzerfeld im Kanton Zürich.