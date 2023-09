Es geschah unter Zwang – und löste zunächst einmal Begeisterung aus, als Covid die Schweizer Büros innert Stunden leer fegte. Die Arbeitgeber priesen Homeoffice als Meilenstein der Digitalisierung. Die Angestellten feierten die neuen Freiheiten und erklärten ungefragt, Homeoffice habe sie produktiver gemacht. Vertrauen zahle sich immer aus.



Willkommen in der schönen neuen Welt des Homeoffice! Die Tage, an denen wir Kopf an Kopf im Grossraumbüro sassen, schienen gezählt. Doch seit sich Homeoffice nicht mehr nur frisch anfühlt, haben auch die Letzten realisiert: Es macht einsam. Und wer einsam ist, wird öfter krank und ist weniger produktiv.