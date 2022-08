Es war ihr erster Kuss. Sie hatten sich gerade kennengelernt, in einem Club. Der letzte Zug sollte bald fahren. Sie umarmten sich, setzten sich auf eine Bank. Es hiess, Abschied zu nehmen. Sie wollten sich möglichst bald wiedersehen. Ein wunderbarer Abend im Zürcher Niederdorf.



Minuten später – Mitternacht war längst vorbei – liegen sie zehn Meter voneinander getrennt auf dem Kopfsteinpflaster. Der 29-jährige Davide blutet aus dem Mund. Seine Schneidezähne ausgeschlagen, die Nase vierfach gebrochen. Sein Freund krümmt sich am Boden, lässt über sich ergehen, was auf ihn einprasselt. Er wird mit blauen Flecken davonkommen. Als ehemaliger Kampfsportler weiss er, wie man sich schützt.



Zwei Jahre später sitzen Davide und sein Freund wieder am Tatort. Sie lassen Revue passieren, was damals geschah. Und sie erzählen, was davon geblieben ist.