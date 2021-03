Er habe sich lange überlegt, ob das gut sei, sei aber zum Schluss gekommen, dass man das auch schuldig sei. Man solle jedoch nicht mit dem eigenen Bedürfnis an die Sache herangehen, was wiederum nicht heisse, dass das Zusammensein mit dem Klienten keine Freude machen dürfe. Mit vielen sei das Zusammensein auch schön, sagte er in dem Gespräch mit zwei Psychotherapeutinnen.



Das Video mit dem Titel «Zur Inzestproblematik in der Therapie» stammt von einem internen Youtube-Kanal der Kirschblütengemeinschaft und ist mittlerweile gelöscht worden.