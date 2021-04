Von Saint-Maurice aus verbreitete sich die Legende in Europa. Für ihn schnitzte man Statuen. Apotheken von Berlin über Graz bis Stein am Rhein wählten einen «Mohren» als ihren Schutzheiligen. Oder sie weihten ihm einen «Mohrenbrunnen» wie in Schaffhausen. Die meisten Leute hatten zu jener Zeit in Mitteleuropa vermutlich nie einen dunkelhäutigen Menschen erblickt. Das Konzept «Rassismus» existierte nicht, aber die Furcht vor Fremdem, die zeitweise in Gewalt umschlug.