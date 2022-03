Als ich durch das Gartentor seines Baselbieter Reihenhäuschens trat, schaute er mich verwundert an. «Schmeisst du mich jetzt raus aus meinem Haus?», fragte er. «Das ist doch dein Haus!», antwortete ich. «Ich bin hier, um mit dir die Isolation zu überstehen.» Grandpa erzählte mir daraufhin, dass ihn das an seine Kindheit in Polen erinnert habe: «In Kozienice, das Haus meiner Eltern, das war auch mein Haus. Und dann, 1940, haben sie uns rausgeschmissen.»