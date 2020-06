«Dieses Jahr wollte ich als Eventmanagerin durchstarten. Und was ist jetzt?» Was ist jetzt? «Es ist alles so verdammt unspektakulär. Mit 18 wollte ich ein Star werden. Nicht so ein Auf-der-Bühne-stehen-mit-Mikrofon-Star. Aber jemand, den die Leute bewundern. Jemand, den die Leute anschauen und finden: Krass, was die geschafft hat. Und jetzt hab ich am Freitag ein Bewerbungsgespräch Vorstellungsgespräch So punkten Sie beim ersten Eindruck für irgendeinen Job, der mich einen Dreck interessiert, nur weil ich die Kohle brauche. Wer will jetzt schon Events planen? Karriere futsch. Ich kann von vorn beginnen.»