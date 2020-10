Als ihre Freundinnen häuslich wurden und Kinder bekamen, absolvierte die heute 68-Jährige als Zweitausbildung ein Biologiestudium, reiste mit Kommilitonen für eine meeresbiologische Exkursion an die Adria, präsentierte Forschungsresultate an Konferenzen in den USA und absolvierte dann noch eine dritte Ausbildung zur Bibliothekarin. «Ich glaube, dass eigene Kinder eine grosse Bereicherung sein können. Aber es ist eben nicht die einzige Art, ein erfülltes Leben zu leben», so Rutz.