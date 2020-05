Unsere wissenschaftlichen Erklärungen kommen letztlich auch an ein Ende. Ein Beispiel: Wenn heute schlechtes Wetter herrscht, könnte die Luftströmung am gestrigen Tag dafür eine Erklärung liefern. Sofort taucht dann aber die Frage auf, was für diese Luftströme verantwortlich war. Und so weiter, immer tiefer zurück in die Vergangenheit. Vielleicht stösst man auf dieser Reise einmal auf Anfangsbedingungen. Allein um dann vor dem Rätsel zu stehen, weshalb diese genau so waren, wie sie waren. «Die üblichen Erklärungsmuster der Physik laufen hier ins Leere.»