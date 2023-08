Genauso wie Héloïse und Marie. Ihre Angst und Aufregung sind hörbar – in ihrer Stimme, in ihrem Atem. Was, wenn die drei Punkte nicht einfach an uns vorbeigezogen wären? Wenn sie keinen Bogen gemacht und sich nicht von unseren Rufen und dem taghellen Licht unserer Jagdlampe hätten beeindrucken lassen? Wenn es Wölfe waren – drei Wölfe auf der Jagd?