So standen sie sich an einem gewöhnlichen Wochentag nachts um halb eins gegenüber: er erwartungsvoll im Hausflur, sie irritiert an der offenen Wohnungstür, gerade erst zurück von ihrer Arbeit im Restaurant. Als ihr klarwurde, was sich der Fremde erhoffte, wandelte sich ihre Irritation in Ekel, schlug um in Angst. Was, wenn der Mann ein Nein nicht akzeptierte Sexualstrafrecht Der Missstand bei sexueller Gewalt ?