Einmal war «mein» Tisch in dem einzigen Café, das ich damals aufsuchen konnte, besetzt. Ich brauchte aber dringend eine Pause und einen Kaffee. Ich sagte dann zu Rocky: Das muss jetzt sein. Wir haben uns an einen anderen Tisch gesetzt. Meine Ergotherapeutin war total baff, als ich ihr das erzählte. Sie arbeitet mit mir seit Jahren an dieser Art von Flexibilität, an der Fähigkeit, etwa Cola light statt Rivella zu bestellen oder mal einen anderen Weg zu nehmen als sonst.