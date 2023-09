Das Unheil begann an einem regnerischen Tag im Juli 2021. Was heisst regnerisch: Es goss in Strömen. Tagelang. Der halbe Kanton Zürich schwamm davon und hielt die Feuerwehren auf Trab. Die Bevölkerung wurde angehalten, Ufer von Flüssen und Seen zu meiden, die Wasserpegel von Zürich- und Greifensee standen so hoch, dass Gefahrenstufe 3 von 5 ausgerufen wurde.