Kinder als Helden

In der dänischen Netflix-Serie «The Rain» (2018–2020) geht es um das Überleben in einer virusverseuchten Welt. Zwei Geschwister haben in einem Bunker überlebt und wollen nach Jahren herausfinden, was es mit dem tödlichen Regen auf sich hatte. Die Serie arbeitet sich am Endzeit-Einmaleins ab – verlassene Landschaften, Kampf um Nahrung, übermächtige Bedrohung. Um die Dramatik zu steigern, werden die Helden von Kindern gespielt. Allerdings dehnt sich die Weltuntergangsstimmung über drei Staffeln dann doch etwas in die Länge.