Als die Deutschen 1944 in Ungarn einmarschierten, schaffte sie es mit ihrer Mutter und ihrer sechs Wochen alten Schwester nur dank der geschickten Intervention des Diplomaten Harald Feller zurück in die Schweiz. Denn ihre Mutter, die Jüdin Berta Rottenberg, hatte wegen Heirat mit einem Ungarn automatisch ihre Schweizer Staatsangehörigkeit verloren. «Viele wurden im Krieg an der Grenze zurück in den Tod geschickt, nur weil die Schweiz ihnen nach der Heirat das Bürgerrecht entzog», sagt Koralnik, die nun in Zürich lebt. «Eine unglaubliche Ungerechtigkeit.»