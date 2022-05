Beobachter: Natalie Barth, Sie schreiben: «Wieder einmal hatte ich gänzlich versagt und den Höchsten des Universums enttäuscht. Wieder einmal hatte ich komplett die Selbstbeherrschung verloren und mich der Sünde hingegeben.» Was war passiert?

Natalie Barth: Ich war um die 20, ging viel aus, trank Alkohol. Davor wurde bei den Zeugen Jehovas immer gewarnt. In Clubs und Bars würden Drogen verkauft und Frauen abgeschleppt, hiess es. Es seien keine Orte für wahre Christen. Umso grösser wurde meine Neugier. An besagtem Abend hatte ich einen Mann kennengelernt, war mit ihm im Bett. Eine Todsünde. Zum Geschlechtsverkehr kam es nicht. Sex war in meinem damaligen Leben etwas derart Kompliziertes, Abartiges, dass ich mich nicht einfach so darauf einlassen konnte.