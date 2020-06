Als der Brief bei Désirée Fatzer eintrifft, befindet sich Jack in der Reha, in einer Tierklinik. Über Wochen erhält er dreimal am Tag Besuch von seiner Besitzerin. Mit etwas Motivation und Unterstützung schafft er es nun, aufzustehen, doch es zeichnet sich ab: Richtig laufen lernen wird er nicht. Jack hat sich damit arrangiert, hat Fatzer den Eindruck und nimmt ihn nach Hause.