Gross gewachsen, sportliche Figur, einnehmendes Lächeln. Eine langjährige harmonische Beziehung zu einer gescheiten, hübschen Frau. Eine erfolgversprechende Karriere in der Versicherungsbranche. Eine Eigentumswohnung. Kevin Winter* (Name geändert) hatte ein Leben wie auf dem Reissbrett entworfen.



Das ist vorbei.



Weg sind Wohnung, Beziehung, Job. Heute sitzt Kevin Winter in einem Schweizer Gefängnis in Sicherheitshaft. Eine Stunde täglich hat er zur freien Verfügung, die restlichen 23 ist er in seiner Einzelzelle. Seit 14 Monaten.