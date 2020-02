«Er probierte es den ganzen Abend. Irgendwann fühlte ich mich wieder wie eingefroren. Auch wenn ich mich vielleicht hätte körperlich wehren können, ich war einfach so schockiert, dass jemand, den ich kenne, mir so etwas antut. Mich so wenig respektiert. Warum passiert das? Ich habe etwa zehn Mal Nein gesagt. Weil ich nicht mehr wusste, was tun, habe ich geweint. Er setzte sich darüber hinweg. Später schrieb er mir, er hoffe, es sei nicht zu heftig gewesen. Er hat also gemerkt, dass es nicht okay war.»

Janina Meier*