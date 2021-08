Es riecht nach frischem Gebäck. Ein englischsprachiger Vater begutachtet ein knuspriges Biovitalbrot. Seine zwei kleinen Söhne wollen weiter, der jüngere zeigt ungeduldig auf die Leinsamen-Gipfeli in der Auslage. Ein Hipster in Birkenstocks trägt seinen Einkaufskorb an der Familie vorbei und nimmt eine Schachtel Schweizer Bioeier aus dem Regal. Die Szene spielt sich nicht etwa im Ökolädeli an der Ecke ab. Sondern im Aldi. In unmittelbarer Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs.