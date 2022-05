Hilfe gegen Cyberkriminelle

Alleine im zweiten Halbjahr 2021 gingen beim Kompetenzzentrum des Bundes für Cybersicherheit, dem National Cyber Security Centre (NCSC), 11’480 Meldungen zu Cybervorfällen ein. Am häufigsten handelte es sich um Hinweise zu verschiedenen Betrugsformen, darunter auch Vorschussbetrug. Wie man Phishing und Online-Betrug in all seinen Spielarten erkennt, erfahren Sie mit unserer Checkliste.