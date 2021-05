Eintrag im Handelsregister prüfen

Das Handelsregister liefert wichtige Hinweise zur Zahlungsfähigkeit der Firma. Allgemein kein gutes Zeichen sind häufige Wechsel in der Geschäftsführung oder im Verwaltungsrat, frühere Liquidationen, eine c/o-Adresse oder ein sehr weit gefasster Firmenzweck. Und steht beim Status der Firma «in Liquidation», hat bereits das Gericht den Konkurs eröffnet. Aber auch wenn da noch «aktiv» steht, kann es sein, dass die Firma auf dem Weg in den Konkurs ist. So auch im Fall der Daxa GmbH.