Nein. Diese Vertragsbestimmung ist nichtig. Mieter haften nur für Schäden, die sie durch sogenannte übermässige Nutzung des Mietobjekts verursacht haben – und zwar schuldhaft. Das gilt bei Mietwohnungen Privathaftpflicht Wer zahlt Schäden in der Mietwohnung? genauso wie bei Mietautos. Daran können Vermieter auch durch anderslautende Bestimmungen nichts ändern. So steht es in Art. 267 Obligationenrecht (OR). Ihre Haftung bestimmt sich somit nicht nach dem Vertrag, sondern nach dem OR.