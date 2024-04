So werden die potenziellen Opfer etwa aufgefordert, den angeblichen Anbieter direkt per E-Mail anzuschreiben. Betrüger versuchen dann, eine Überweisung auf ein ausländisches Bankkonto zu erreichen – für eine Ferienunterkunft, die gar nicht existiert. Auf diese Weise tappte eine Schweizer Familie kürzlich bei Booking.com in die Falle, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Eine andere Methode: Betrüger fordern ihre Opfer auf, die Kreditkartendaten zu schicken.