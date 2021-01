Grundsätzlich ja. Aber als ersten Schritt würde ich das nicht empfehlen. Die Buchungsplattform agiert zwar bloss als Vermittler des Tickets, und die Airline schuldet Ihnen als Vertragspartner die Beförderung. Wenn aber die Airline den Flug annulliert, erstattet sie normalerweise die Ticketkosten an die Buchungsplattform zurück. Die leitet das Geld dann an die Kundschaft ­weiter – über den ursprünglichen Zahlungskanal. Deshalb ergibt es mehr Sinn, wenn Sie sich an die Plattform halten und dort einen schriftlichen Antrag auf Rückerstattung stellen.