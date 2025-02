Brauche ich überhaupt Bargeld in der Fremdwährung?

Das kommt aufs Reiseziel an. An den meisten Feriendestinationen kann man inzwischen fast alles mit Karte bezahlen, fast wie bei uns – aber eben nicht überall. An manchen Ferienorten wird zum Beispiel Trinkgeld immer noch überwiegend bar bezahlt. Ausserdem ist Cash hilfreich, falls die Karte nicht funktioniert, nicht akzeptiert wird oder falls sie gestohlen wurde.