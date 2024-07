Wie teuer ist der Bargeldbezug am Bankomaten im Ausland?

Sehr teuer, meistens. In der Regel ist es weniger teuer, mit der Debitkarte Geld zu beziehen als mit der Kreditkarte, es kommt aber aufs Gebührenmodell Ihrer Bank an. Die meisten Banken kassieren 5 Franken pro Bankomatbezug im Ausland bei Debitkarten, bei Kreditkarten sind es 3,5 bis 4 Prozent, mindestens aber 10 Franken. Einige wenige Banken und Kartenanbieter offerieren zwei Bankomatbezüge im Ausland pro Jahr ohne Gebühren. Auch hier gilt: Bezahlen Sie in Lokalwährung und nicht in Schweizer Franken, falls der Automat Sie danach fragt. Der Bargeldbezug am Bankschalter ist noch teurer als am Automaten, also nur etwas für den Notfall.

Tipp: Für Kundinnen und Kunden von digitalen Neo-Banken (darunter Revolut, Wise, Neon und Yapeal) fallen in der Regel keine oder nur sehr geringe Gebühren an.

Achtung: Es gibt ausländische Bankomatbetreiber (darunter Travelex und Euronet), die zusätzlich selbst Gebühren erheben, dies betrifft vor allem frei stehende Automaten an Tankstellen und Flughäfen. Nutzen Sie stattdessen Bankomaten, die von traditionellen Banken betrieben werden.