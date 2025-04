Monika Schmid, was hat Franziskus in der katholischen Kirche bewirkt?

Verglichen mit seinem Vorgänger war er ein Hoffnungsträger für die Gläubigen an der Basis. Franziskus sprach mit einer ganz anderen, menschlicheren Stimme. Er setzte sich sofort für die Ärmsten ein, besuchte gleich zu Beginn Strafgefangene, Obdachlose und Flüchtlinge auf Lampedusa. Ich erinnere mich gut an dieses Gefühl, wieder etwas stolz sein zu können auf die eigene Kirche.