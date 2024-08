Der Start ist harzig. Ob er wisse, was ein Laptop sei, will der ihm zugewiesene Jobcoach von Abdullah Bilen wissen – und empfiehlt Jobs im Service und auf dem Bau. Bilen ist frustriert. Im Irak arbeitete der heute 36-jährige Kurde als Journalist und in leitender Position in einer Medienagentur.



Er will arbeiten. Sich mit dem Vorschlag des Jobcoaches aber nicht zufriedengeben. Und so bewirbt sich Bilen bei verschiedenen Medienagenturen – ohne Erfolg.