Meine Person:

Ich bin 44, in Deutschland aufgewachsen und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Danach bin ich für einen Job in die Schweiz gezogen. Inzwischen ist sie meine zweite Heimat. Vor drei Jahren habe ich mich einbürgern lassen. Ich arbeite als angestellter Unternehmensberater für Firmen im Energiesektor in einem 90-Prozent-Pensum.