Spenden: Ich spende im Jahr etwa 7000 Franken an diverse Hilfsorganisationen, zum Beispiel Beat-Richner-Stiftung, Mütter in Not, Ärzte ohne Grenzen, Blindenhilfe, aber auch für kirchliche Organisationen. Warum so viel? Ich verstehe die Spenden als Dankeschön für all das Gute, das mir in meinem Leben begegnet. Da sollen Menschen, denen es grad etwas weniger gut geht, auch Linderung erfahren.