An jenem Juniabend, es war ein Freitag, der 13., hatte das Unglück in Bern einen Namen: Sohlenbrand. Ab 21 Uhr wollten Dutzende Hauptstädterinnen wissen, was gegen Blasen an den Füssen helfe; Zahlen auf Google Trends belegen das. Sogar die App «Aare Guru» mahnte mit Jugendslang zur Vorsicht: «Skibidi Fuesssohlebrand».