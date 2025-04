Es sei zwar nicht auszuschliessen, so das SEM weiter, dass die Behörden in den südöstlichen Gebieten der Türkei in ähnlich gelagerten Fällen nur «zögerlich oder unzureichend aktiv» würden. Aber es sei ihr offengestanden, in eine westlichere Region umzuziehen. Weder die im Heimatland herrschende politische Situation noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Rückführung sprechen, heisst es im Asylentscheid. Sie sei jung, habe eine universitäre Ausbildung und sei fähig, sich in der Türkei ein neues Leben aufzubauen. Ihre Mutter habe ihr ja schon früher geholfen und würde dies vielleicht wieder tun.