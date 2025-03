Im Sommer 2022 mietet Yvonne Brütter, die tatsächlich anders heisst, eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Lohner. Sie habe die Wohnung nur möbliert besichtigt, und sie habe ihr gefallen, erinnert sich die heute 66-Jährige. Vor über 30 Jahren hatte sie schon einmal in Adelboden gelebt und als Skilehrerin gearbeitet. So kannte sie den Dorfteil bereits, in dem ihre neue Wohnung liegt. Eine gute Lage.