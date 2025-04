Der Regen trommelt unablässig gegen die Scheiben. Erika Zurbriggen, 58, silbergraue Haare, schaut aus dem Fenster ihres Hauses in Saas-Grund. Im Hintergrund summt der Fernseher – die Schweizer Nationalmannschaft besiegt Italien bei der EM 2:0. Als das Spiel vorbei ist, wagt Zurbriggen noch einen kurzen Spaziergang mit Hündin Lola. Doch die will nicht. Lola zerrt an der Leine, ihr Bellen geht im Heulen des Windes unter. Ein mulmiges Gefühl beschleicht Zurbriggen. Etwas stimmt nicht.