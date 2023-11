Ausgerechnet die freisinnige Justizministerin will von Einkaufstouristen mehr Steuern verlangen. Es ist ein Ablenkungsmanöver samt Kniefall. Ein Ablenkungsmanöver, weil es nichts an den Ursachen des Einkaufstourismus ändert, und ein Kniefall, weil der Handel für ein bisschen Lobbyarbeit zu einem schönen Weihnachtsgeschenk kommt.



Der Keller-Sutter-Plan: Wer in Mulhouse, Dornbirn oder Konstanz shoppt, soll nicht erst ab 300, sondern schon ab 150 Franken die Schweizer Mehrwertsteuer zahlen. Frei nach dem Motto: Wer sein Geld hier verdient, soll es gefälligst auch hier ausgeben. Sonst ist man ein schlechter Patriot.