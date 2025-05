Nina Gloor öffnet eine Schranktür nach der anderen. Dahinter: Taschen in Wildleder, Glattleder, Patentleder und Velours. Kleider in Viskose, Samt, Elasthan, Baumwolle und Leinen. Geblümtes, Gestreiftes, Gepunktetes und Getigertes. Hosen, T-Shirts, Pullover und Blazer in Aschgrau, Mintgrün, Ocker, Purpur oder Türkis. «Ich habe alles in allen Farben», sagt die 50-Jährige dem Beobachter.