Im Herzen ist Walter Stahel ein Revoluzzer. Doch das sieht man dem 78-Jährigen nicht an. Ein schmaler Mann mit freundlichen Augen und mildem Lächeln sitzt da in der Cafeteria der Berner Klinik Montana in Crans-Montana VS, wo er wegen seiner MS-Erkrankung ein paar Wochen kurt.



Stahel ist ein Mann der leisen Töne, aber seine Worte haben Gewicht. Seine Idee einer «Wirtschaft in Kreisläufen» könnte die Welt verändern – zum Besseren. Der Club of Rome hat berechnet, dass das den CO2-Ausstoss um 70 Prozent senken und die Beschäftigung um 4 Prozent erhöhen würde.