Es sind Preise, die selbst im teuren Zürich aufhorchen lassen. Zumindest bei dieser Bauherrschaft. Die reformierte Kirche Zürich baut im Zürcher Quartier Hottingen ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen. 4345 bis 4695 Franken Miete verlangt sie für die drei 4,5-Zimmer-Wohnungen mit jeweils 103 Quadratmetern. Für die drei 2,5-Zimmer-Wohnungen mit 50 Quadratmetern sind es 2400 bis 2650 Franken inklusive Nebenkosten.
Soziales Versprechen
Erstaunlich sind die Preise vor allem vor dem Hintergrund der kircheneigenen Wohnpolitik. Die reformierte Kirchgemeinde Zürich besitzt in der Stadt rund 300 Wohnungen. In ihrem Mietreglement heisst es: «Die Wohnungen der Kirchgemeinde Zürich leisten einen Beitrag zu einer sozial vielseitig zusammengesetzten Bewohnerschaft der Stadt und ihrer Quartiere.»