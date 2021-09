Seit 2012 ist der Tibeter Tingle Gyel* (Name geändert) in der Schweiz. Hierbleiben darf er aber nicht. Nach jahrelangem Warten wurde sein Asylgesuch abgelehnt, auf seine Härtefallgesuche geht der Kanton nicht ein. Aber Gyel kann auch nicht weg. Er steckt als Sans-Papiers in der Nothilfe Nothilfe für abgewiesene Asylsuchende Politik auf Kosten der Kinder fest. Seit Jahren schon.