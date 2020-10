Für den Migrationsexperten Beat Stauffer, der sich mit der Situation in Nordafrika befasst, ist der EU-Pakt dagegen ein Schritt in die richtige Richtung. «Die bisherige Politik ist gescheitert, weil zu viele Ostländer einen Verteilschlüssel für die Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch ablehnen. Jetzt sollen sie sich zumindest an den Kosten beteiligen. Für Rückschaffungen, aber hoffentlich auch für die Betreuung von Flüchtlingen in anderen europäischen Staaten. Dort fallen ja die grossen Kosten an.» Dass Erstaufnahmezentren künftig nur für Vorabklärungen und zur Triage vorgesehen sind, begrüsst Stauffer. «Die Migranten müssen möglichst schnell auf andere Länder verteilt oder zurückgeschafft werden, wenn sie keine Chance auf Asyl haben. Sie monate- oder jahrelang in einem solchen Lager zu internieren, ist schlicht unmenschlich.»