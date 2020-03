Dieses Jahr bringen die Hersteller so viele neue Elektroautos auf den Markt wie noch nie. Grund sind neue Umweltregeln der EU: Die verkauften Autos eines Herstellers dürfen im Schnitt höchstens 95 Gramm CO 2 pro gefahrenen Kilometer ausstossen. Sonst werden happige Strafzahlungen fällig: 95 Euro pro Gramm Überschreitung, multipliziert mit der Anzahl Fahrzeuge, die der Hersteller im betreffenden Jahr in der EU verkauft hat. Am besten lässt sich der Flottenverbrauch mit E-Autos senken: Ihr CO 2 -Ausstoss Kritik an Holzheizungen Wegen Klimaschutz mehr Dreck in der Luft wird mit null Gramm pro Kilometer angesetzt – und sie zählen doppelt.