Aber nicht nur die Politik und Autoverbände bremsen den Veloverkehr aus, auch die Stimmberechtigten haben nicht immer Verständnis für grosse Velovorhaben. Zwar zeigte der Velo-Bundesbeschluss, dass ein Bedürfnis nach Bewegung in Sachen Velo da ist. Er wurde 2018 mit einer Dreiviertelmehrheit angenommen, seither ist die Veloinfrastruktur in der Verfassung verankert. Abstimmungen wie die zum Rosengartentunnel in Zürich oder die zwei abgelehnten Auto-Initiativen in Basel zeigen, dass die Städter an sich bereit sind für autoärmere Innenstädte.