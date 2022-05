Seit fast zehn Jahren hält sich ein tibetischer Flüchtling als Sans-Papier in der Schweiz auf. Dann wird seinem Wohnort Spiez verhaftet und schliesslich vor Gericht gestellt. Er war spazieren gegangen, ohne einen Ausweis in der Tasche.



Eigentlich dürfte er sich nicht mehr in der Schweiz aufhalten; aber zurück in den Tibet kann er auch nicht. Eine ausweglose Situation, so will es scheinen, aber gibt es Hoffnung für den jungen Mann, der sich nichts sehnlicher wünscht, als Deutsch zu lernen und arbeiten zu dürfen?



Eric Facon spricht mit dem Autor René Ammann und Katharina Siegrist vom Beratungsdienst des Beobachter über diesen Fall.