Nach einem Entscheid für die Initiative käme es sofort zu einer auf alle Bereiche abfärbenden Verunsicherung. Denn es ist davon auszugehen, dass die EU ein solches Zeichen nicht hinnehmen wird und dass über die sogenannte Guillotine-Klausel das ganze Paket der Bilateralen I nichtig würde. Also die Personenfreizügigkeit, das Abkommen über den Abbau technischer Handelshemmnisse sowie die Verträge über die Landwirtschaft, den Land- und Luftverkehr und die Forschung. Damit drohen der Wegzug von internationalen und nationalen Firmen ins nahe Ausland, der Verlust guter Köpfe an andere Länder und möglicherweise ein Mangel an Fachkräften (etwa in der Gesundheitsbranche). Der Forschungsstandort Schweiz würde stark beeinträchtigt.