Die Zahl der Menschen, die in so kurzer Zeit in der Schweiz Schutz gesucht haben, ist historisch einmalig – ebenso wie die Reaktion von Behörden und Bevölkerung. Über 50'000 Ukrainerinnen und Ukrainer wurden seit Anfang März auf die Kantone verteilt, fast die Hälfte der Geflüchteten kam bei Privaten unter.