Doch genau darum geht es bei diesem Demokratie-Experiment, das in ähnlicher Form in Uster ZH stattfand und im Herbst in Thalwil ZH starten soll: Hier sollen Durchschnittsbürger Politik machen, inklusive Ausländern und Jugendlichen ab 16.



Wer dabei ist, entscheidet das Los: Zuerst wurden 3000 Personen ausgelost und aus den 209 Interessierten wiederum 22 zufällig ausgewählt. Dabei wurden Alter, Geschlecht, Bildungsstand und politische Ausrichtung so gewichtet, dass sich möglichst ein Spiegelbild der städtischen Bevölkerung ergab.